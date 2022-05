Incidente ad Agropoli, in via Madonna del Carmine: per cause da accertare, una donna alla guida di un'auto ha perso il controllo del volante ed è finita fuori strada.

I soccorsi

La vettura si è anche ribaltata: sul posto i sanitari del 118 che hanno condotto la malcapitata presso l'ospedale di Vallo. Si indaga.