Due incidenti in poche ore: donna investita ad Agropoli, 18enne in monopattino travolto a Capaccio

Due incidenti, quasi in contemporanea, questa mattina in due note località turistiche situate nella zona sud della provincia di Salerno. Ad Agropoli, una è stata travolta da un’auto mentre passeggiava in via Pio X, nei pressi dell’incrocio con via Colombo ad Agropoli: fortunatamente non ha riportato gravi ferite ed è stata soccorsa dai sanitari del 118.

Il secondo sinistro

A Capaccio Paestum, invece, un immigrato pakistano, mentre era alla guida di una Peugeot 407, ha investito un ragazzo di 18 anni che stava percorrendo via Francesco Gregorio sul monopattino elettrico. Sul posto è giunta un’ambulanza, che lo ha condotto in ospedale per le escoriazioni e le ferite riportate a seguito dell’impatto con la vettura.