Due incidenti ad Agropoli e Capaccio: corrono 118 e carabinieri

Nel primo caso si sono scontrati un furgone e una Gip in località Marotta, nel secondo una vettura è sbandata finendo in un canale consortie

Paura, oggi pomeriggio, per due incidenti che si sono verificati nei comuni di Agropoli e Capaccio Paestum. Nel primo caso, si sono scontrati un furgone e una Gip in località Marotta. Ad avere la peggio il conducente proprio del furgone, che è stato trasportato dai sanitari del 118 in ospedale: le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

L'altro sinistro

Nella Città dei Templi, invece, un’automobile (Mercedes Classe E) è finita fuori dalla carreggiata finendo in un canale consortile. Sembra che il conducente abbia tentato di evitare un altro veicolo giunto improvvisamente sulla corsia opposta a causa, probabilmente, dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Alla guida c’era un ragazzo del posto che ha riportato solo qualche lesione. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.