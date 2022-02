Grave incidente stradale ad Agropoli: auto sfonda la ringhiera e precipita nel parcheggio

E' stata trasportata d'urgenza in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita la donna che stamattina, a bordo della propria auto, ha sfondato la ringhiera di un parapetto ed è precipitata nel parcheggio sottostante, danneggiando altre automobili. Dramma sfiorato ad Agropoli.

I fatti

La signora - racconta Infocilento - era a bordo della propria auto ad attendere un'amica. All'improvviso, probabilmente per una distrazione e per il freno a mano difettoso, non è riuscita ad arrestare la marcia dell'auto che in discesa ha preso velocità, ha sfondato la ringhiera e si è capovolta impattando sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli, gli uomini della Polizia Municipale e i Vigili del fuoco del locale distaccamento. La signora è stata estratta dall'abitacolo. La donna è stata trasferita in ambulanza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. La strada è stata chiusa al traffico e sono state interrotte le erogazioni di metano e di acqua.