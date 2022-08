Quattro incidenti in poche ore in Cilento: tre feriti, si indaga

Diversi incidenti, oggi, in Cilento. Ad Agropoli, doppio sinistro: nei pressi di via Pio X dove una bici ed un'auto si sono scontrate e in via Taverne, dove due vetture sono entrate in collisione.

I sinistri

Ancora, incidente tra auto anche tra Sapri e Villammare, con un ferito, e tra Omignano e Casal Velino, dove due persone sono ricorse alle cure ospedaliere. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause dei sinistri.