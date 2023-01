Incidente ad Agropoli, travolge uno scooter e scappa: caccia al pirata della strada

Ennesimo incidente nel salernitano, ieri sera. Ad Agropoli, in via Marco Polo, all'altezza dell'incrocio, pare che un’auto abbia travolto un motorino. Alla guida dello scooter, un minore rimasto ferito. Sul posto, la Polizia Municipale che ha avviato gli accertamenti per identificare il presunto pirata della strada che si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.

L'intervento

I sanitari del 118 hanno condotto il ferito presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, per le cure del caso. Si indaga.

Gli altri sinistri

Intanto, si susseguono, negli ultimi giorni, incidenti dovuti principalmente all'eccesso di velocità. Tra questi, nei giorni scorsi, la vettura sbandata e finita contro un segnale stradale in via Posidonia, a Salerno, con il soccorso di due feriti. E il dramma sventato, ieri, presso il raccordo autostradale Salerno- Avellino, in direzione Nord. Proprio lì, un anziano ha perso il controllo della guida, all'uscita di Fisciano, causando il ribaltamento della sua vettura. Anche in tal caso, l'automobilista ferito è finito in ospedale. A causare il sinistro, probabilmente, un colpo di sonno. Si raccomanda, dunque, massima prudenza alla guida.