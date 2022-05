Incidente nella notte ad Agropoli: investito operatore ecologico, gravi ferite per l'automobilista

Brutto incidente, nella notte, in località Fuonti di Agropoli: per cause da accertare, un'auto è finita fuori strada, travolgendo un operatore ecologico e terminando la sua corsa contro un muro.

I soccorsi

Ad avere la peggio, il conducente dell'auto che è stato soccorso e trasferito in codice rosso, dai sanitari del 118, all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. L'operatore investito, invece, ha subito lievi ferite. Accertamenti in corso.

L'altro incidente

Intanto, questa mattina, a Ravello, un camion si è improvvisamente ribaltato: traffico bloccato, in entrambe le direzioni, sulla Strada Provinciale 1, in località Acqua Sambucana, come riporta Il Quotidiano della costiera. Illeso, fortunatamente, il conducente, mentre la circolazione ha subito notevoli rallentamenti per le operazioni di rimozione del mezzo dalla carreggiata.