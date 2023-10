Un 33enne è rimasto ferito in un incidente avvenuto in via Taverne ad Agropoli nel primo pomeriggio. Un'auto ed una moto si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento.

I soccorsi

Il 33enne, caduto rovinosamente a seguito dell'impatto, è stato soccorso dai volontari del 118, che hanno provveduto a trasportarlo presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Sul posto i carabinieri della compagnia di Agropoli per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente.