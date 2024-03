Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale fra due auto avvenuto questa mattina, intorno alle 10:45, in via Moio ad Agropoli. I feriti sono stati soccorsi da un'unità medica e un'ambulanza del 118. Sul posto è intervenuto anche il personale della polizia locale, guidato dal comandante Antonio Rinaldi, per i necessari accertamenti.