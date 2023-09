Tre incidenti in poche ore in Cilento, pedone investito ad Agropoli

Un sabato da dimenticare, per le strade cilentane. In particolare, a Villammare, un bus scolastico si è scontrato con una moto. Ad avere la peggio, l'uomo a bordo del mezzo a due ruote che è stato condotto in ospedale dal 118. Intanto, sempre nel pomeriggio, a Castellabate si sono scontrate una moto ed un'auto: come riporta Infocilento, sono rimasti feriti entrambi i conducenti coinvolti.

Infine, questa sera, in via Madonna del Carmine, ad Agropoli, è stato investito un pedone da un centauro: entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per le cure del caso. Accertamenti in corso, da parte delle forze dell'ordine, per risalire alle cause e alla dinamica dei sinistri.