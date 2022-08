Albanella, fuori strada con lo scooter: grave 46enne

Incidente ad Albanella nella frazione Bosco. Nella serata di ieri uno scooter, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada concludendo la sua corsa in una cunetta.

I soccorsi

Sullo scooter una madre e la figlia minorenne. Entrambe sono state soccorse dai volontari del 118, che hanno provveduto a trasportarle in ospedale. Ad avere la peggio la madre, che è stata operata d'urgenza questa notte all'addome per via di un'emorragia interna. Per la figlia, invece, solo qualche lieve ferita.