Albanella, incidente con lo scooter: Sara non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta Sara Scorziello, rimasta coinvolta in un incidente ad Albanella lo scorso 6 agosto. La donna era ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Cardarelli di Napoli in gravissime condizioni.

L'incidente

L'incidente si è verificato nella frazione Bosco di Albanella. La donna si trovava su uno scooter in compagnia della famiglia quattordicenne quando, per cause ancora non chiare, è finita fuori strada concludendo la sua corsa in una cunetta. Comunità di Albanella in lutto.