Guida sotto effetto di alcol: scontro in galleria, giovane denunciato in Costiera

I carabinieri lo hanno sottoposto all'alcol test: il risultato è stato tre volte superiore al limite. La conseguenza è stata la denuncia in stato di libertà per guida in stato di ebrezza, più sequestro del veicolo

Guida sotto effetto di alcol e provoca un incidente in Costiera: un venticinquenne di Praiano aveva trascorso la serata con gli amici e dopo essersi messo alla guida della propria auto ha perso il controllo in galleria, forse per la forte velocità. Ha impattato contro la ruota posteriore di un'altra auto - scrive Il Vescovado - ed è stata sfiorata la tragedia.

I dettagli

