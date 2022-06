Black out in Costiera, turista investita da scooter dopo la processione ad Amalfi

Disagi e paura, ieri sera, in Costiera Amalfitana, dove un improvviso blackout dell’energia elettrica ha creato non pochi problemi non solo a case, alberghi, negozi ma anche alla viabilità.

L'incidente

Intorno alle 22, dopo la processione di Sant’Andrea, una turista americana di 36 anni, originaria della Pennsylvania ma residente a Milano, è stata investita da uno scooter ad Amalfi per colpa proprio del buio. La malcapitata è stata soccorsa dai passanti e da un’ambulanza del 118 che l’ha condotta all’azienda ospedaliera universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno per le ferite riportate a seguito dell’incidente.

Divina al buio

Oltre ad Amalfi, problemi alla rete elettrica si sono verificati anche ad Atrani, Ravello, Scala, Maiori e Minori.