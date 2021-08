Incidente stradale ad Angri: un giovane è in gravi condizioni

Un grave incidente stradale si è verificato ad Angri: un’auto e una moto si sono scontrate in via Brigadiere D’Anna e nello schianto è rimasto ferito il motociclista, in gravi condizioni.

I dettagli

Il centauro è rimasto ferito alla testa. Sul posto sono subito giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.