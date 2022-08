Angri, incidente frontale: cinque persone in ospedale

Grave incidente questa notte in via Nazionale ad Angri. Due auto, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

I soccorsi

Sul posto gli operatori del soccorso ed i vigili del fuoco di Nocera Inferiore. I caschi rossi hanno estratto dagli abitacoli delle due autovetture cinque persone ferite, affidate al personale del 118 presente sul posto per le prime cure del caso ed il successivo trasporto all'ospedale di Nocera inferiore.