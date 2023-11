Scontro tra auto e scooter, in due finiscono all'ospedale

Un incidente stradale si è verificato ieri sera, ad Angri, tra uno scooter e un'automobile. Due le persone rimaste ferite. Si tratta di due giovani, in via Satriano, soccorsi da personale del 118 e trasferiti in ospedale, a Nocera Inferiore. Per loro diverse fratture, restano sotto osservazione - come racconta Telenuova - mentre le forze dell'ordine indagano per ricosturire la dinamica dell'accaduto. I due feriti sarebbero due minorenni.