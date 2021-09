Un'anziana con carrozzino è stata travolta sulle strisce pedonali: scattano i soccorsi a Pontecagnano

L'anziana è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Il bambino è stato preso in consegna dai volontari del Vo.Pi. e dagli agenti della polizia municipale presenti sul posto ma non è stato trasportato in ospedale. Si indaga

Una signora anziana con un carrozzino è stata travolta da un'auto, mentre attraversava insieme al bambino sulla strisce pedonali, a Pontecagnano Faiano. E' accaduto su Corso Umberto.

I dettagli

E' accaduto stamattina, di fronte una nota farmacia della zona. Sul posto sono giunti gli uomini del Vo.Pi. per prestare immediati soccorsi. L'anziana è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Il bambino è stato preso in consegna dai volontari e dagli agenti della polizia municipale presenti sul posto ma non è stato trasportato in ospedale. Si indaga