Agropoli, anziano investito mentre attraversa sulle strisce pedonali

Paura, questa mattina, ad Agropoli, dove un uomo è stato travolto da un furgone all’incrocio tra via Pio X e Viale Europa. Secondo una prima ricostruzione, un’auto si sarebbe fermata per far attraversare l’anziano sulle strisce, ma sarebbe stata tamponata accidentalmente dal furgone finendo per investire il malcapitato.

I soccorsi

A soccorrerlo sono stati i due conducenti ma anche alcuni passanti. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118 che lo ha condotto in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi.