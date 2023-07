Apre lo sportello dell'auto, colpendo il consigliere sulla sedia a rotelle: dramma sfiorato per Memoli

Attimi di forte tensione, ieri, a Mercatello. "Percorrevo via Angrisani, quando, tra le auto parcheggiate lungo la strada, una di queste ha aperto improvvisamente lo sportello, centrandomi in pieno. Mi sono ribaltato dalla carrozzina e sono rimasto sull’asfalto", racconta il consigliere Gianluca Memoli alla nostra redazione.

I soccorsi

Dei passanti hanno aiutato il malcapitato a rialzarsi, mentre la donna che aveva parcheggiato l'auto colpendo poi il consigliere, era sotto choc. "È andata di lusso: solo qualche escoriazione, contusione, dolore diffuso, ma soprattutto tanta paura. La notte è passata. Tornerò presto in attivitá", ha rassicurato il consigliere Memoli che, al fine di non arrecare eccessivo spavento alla sua famiglia, dopo l'incidente, invece di chiedere l'intervento dei soccorsi del 118, ha preferito rientrare prima a casa e tranquillizzare personalmente i suoi cari sulle sue condizioni, per poi affidarsi alle cure del medico di base. "Ancora una volta la mia famiglia è morta di paura perdendo qualche altro anno di vita. - conclude Memoli, in passato già coinvolto in un terribile incidente che lo privó dell'uso delle gambe- Il problema al volante è sempre la distrazione: occorre essere vigili quando si guida, per tutelare se stessi e gli altri".