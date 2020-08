Incidente tra auto e furgone a Casal Velino: due feriti

Paura, nel primo pomeriggio di oggi, in località Ardisani a Casal Velino, si è verificato un incidente stradale. Un furgone e un’automobile si sono scontrati, coinvolgendo anche un terzo veicolo, per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Nel violento impatto sono rimaste ferite due persone, che sono state condotte dalle ambulanze del 118 all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Sul posto sono giunti gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco. Inevitabili disagi alla circolazione veicolare.