Sbanda con l'auto e si ribalta: grave un vigilantes

Paura, nella notte tra giovedì e venerdì, ad Eboli, dove un vigilantes, mentre era alla guida dell’auto di servizio, è finito improvvisamente fuori dalla carreggiata e si è ribaltato per cause in corso di accertamento. Nel violento impatto, avvenuto nell'area Pip, è rimasto gravemente ferito alla testa.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Vallo della Lucania, dov’è ricoverato con prognosi riservata. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine.