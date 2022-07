Incidente tra Casal Velino e Ascea, sbanda con la moto e cade: ferito 48enne

Paura, nella notte tra venerdì e sabato, tra Marina di Casal Velino e Ascea, dove un centauro di 48 anni, mentre era in sella alla sua moto, è caduto improvvisamente sull’asfalto, in prossimità di una curva, per motivi in corso di accertamento.

I soccorsi

L’uomo, che ha riportato diverse ferite al volto e varie fratture, è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dov’è tuttora ricoverato.