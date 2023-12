Incidente sull'A2 del Mediterraneo. Come riporta Ondanews, un'auto ed un camion si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento nei pressi di Atena Lucana.

I soccorsi

Ad aver la peggio la conducente dell'auto, trasportata presso l'ospedale di Polla per accertamenti. Sul posto, oltre agli operatori del soccorso, anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e l'Anas.