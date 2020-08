Scooter si scontra con un'auto, muore giovane 27enne di Polla

Un altro morto nel Vallo di Diano. Questa sera, un ragazzo ha perso la vita a seguito di un incidente stradale. Un'auto e uno scooter si sono scontrati sulla SS19 del comune di Atena Lucana. A perdere la vita un giovane di 27 anni di Polla. L'auto era guidata da una donna di Montesano. Secondo le prime informazioni sulla dinamica del sinistro, il ragazzo sarebbe stato scaraventato fuori strada, a seguito del violento l'impatto, morendo sul colpo. All’arrivo dei sanitari del 118, il personale non ha potuto fare altro che constatare la morte del giovane. La donna invece è rimasta ferita e trasferita in ragione di ciò all'ospedale di Polla. Rischia di finire indagata per omicidio stradale. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina e i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

