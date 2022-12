Brutto incidente, stamattina, lungo la statale 19, ad Auletta in località Lamattina: per cause da accertare, un'auto è improvvisamente sbandata, ribaltandosi.

I soccorsi

Ferito, il conducente che è stato soccorso dal 118. Sul posto, i carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.