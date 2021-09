Incidente stradale a Salerno: un giovane in bici elettrica è stato travolto da un'auto

E' accaduto in tarda mattina, in via Generale Clark, nella zona orientale della città. Immediati i soccorsi. Il malcapitato è stato trasportato al Ruggi

Un giovane, in sella alla propria bici elettrica, è stato travolto da un'auto ed è finito in ospedale. E' accaduto nella tarda mattinata, in via Generale Clark, a Salerno.

I dettagli

Sul posto è giunta immediatamente un'ambulanza dell'Humanitas. Il malcapitato è rimasto ferito per fortunata in modo lieve: escoriazioni agli arti e contusioni. Si indaga sulle cause dell'incidente.