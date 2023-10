Un 44enne è ricoverato in prognosi riservata a seguito di un incidente avvenuto sulla litoranea nella zona di Eboli fra un’auto e una bici. L’uomo era a bordo della bicicletta.

Il sinistro

Al 44enne è stata asportata la milza, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Santa Cecilia per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sequestrata la vettura coinvolta nel sinistro.