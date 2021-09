Incidente stradale in Toscana: è grave una 37enne salernitana

E' originaria di Capaccio Paestum. Ha riportato gravi traumi al torace e all'addome, è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Lo scontro è avvenuto in provincia di Lucca

Una donna di Capaccio Paestum è rimasta coinvolta in un grave incidente stradale verificatosi in Toscana, in provincia di Lucca. La 37enne era alla guida di un'auto, modello Skoda, che si è schiantata contro un camion.

I soccorsi

Sono stati immediati, coordinati dal 118. La signora è stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale di Cisanello. Ha riportato gravi traumi al torace e all'addome. La notizia ha subito raggiunto la comunità di Capaccio che si è stretta intorno alla famiglia e prega per la donna.