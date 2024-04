Tensione a Nocera, auto in corsa prende fuoco e finisce contro un albero

Attimi di tensione a Nocera Inferiore, nel pomeriggio di oggi. Alle 14.45, infatti, la Sala Operativa dei caschi rossi è stata contattata per l'incendio di un'auto in viale San Francesco. Per cause da accertare, la vettura, guidata da una donna, ha improvvisamente preso fuoco. La conducente è riuscita ad uscire dal veicolo, ma l'automobile ha terminato la sua corsa contro un albero.

L'intervento

Sul posto, dunque, i caschi rossi del distaccamento di Nocera che hanno domato il rogo e messo in sicurezza la zona.