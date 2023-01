Investita da un'auto sulla Lungoirno, nella notte: accertamenti in corso

Una donna è stata investita da un'auto la scorsa notte, a Salerno, poco oltre il ponte sull'Irno.

Gli accertamenti

La malcapitata che pare stesse rientrando da lavoro, ha subito diverse ferite: a soccorrerla, il 118 che l'ha condotta presso l'ospedale per le cure del caso. Indaga, intanto, la Polizia per far luce sull'esatta dinamica e sulle cause del sinistro.