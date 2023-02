Auto si schianta nel Cilento, due uomini in fuga: potrebbero essere dei ladri

Paura, questa sera, a Magliano Vetere, piccolo comune del Cilento, dove un’automobile (Alfa Romeo Giulietta) si è improvvisamente schiantata contro la delimitazione della carreggiata. A bordo c’erano due uomini che, subito dopo, si sono dati alla fuga.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che non escludono possa trattarsi di due malviventi che, nelle ultime settimane, hanno messo a segno dei colpi proprio in alcune comunità cilentane. Le indagini sono tuttora in corso.