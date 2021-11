Incidente stradale ad Eboli: motociclista travolto da un'auto in transito

Un motociclista è stato travolto da un'auto in transito, ad Eboli. E' accaduto in viale Tavoliello. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso alla persona ferita.

Le indagini

E' caccia adesso all'auto pirata: chi guidava non si è fermato a prestare soccorso al malcapitato. Si indaga. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.