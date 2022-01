Incidente stradale sulla Cilentana: è caccia all'auto pirata

“Proseguono senza sosta le ricerche dell’auto pirata, con targa straniera che, nella serata dell’11 gennaio, lungo la strada Cilentana, all’altezza dello svincolo di Vallo Scalo, ha tagliato la strada ad una Fiat Punto guidata da un giovane di Futani, costringendolo ad impattare le barriere di protezione del margina destro della carreggiata di percorrenza.

Le indagini

Il cerchio sta per chiudersi intorno al responsabile, grazie alle incessanti indagini condotte dai carabinieri della competente Stazione di Vallo Scalo - Castelnuovo. Nel frattempo, i legali del giovane malcapitato, avvocati Dario Trivelli e Vincenzo Speranza, attivatisi per le opportune indagini difensive, rivolgono un accorato appello alla collaborazione di chi, in qualsiasi forma, possa fornire elementi utili all’identificazione del veicolo “pirata”, invitando, nel contempo, il conducente dell'auto a fare un passo in avanti e ad assumersi le responsabilità delle proprie condotte.