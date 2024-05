Incidente stradale a Montecorice questo pomeriggio sulla Via del Mare, nei pressi delle "Ripe Rosse". Il conducente di una Fiat Panda ha perso il controllo del veicolo, che si è ribaltato su un fianco.

I soccorsi

I soccorritori dell'Associazione Valcalore sono prontamente intervenuti con un'ambulanza, fornendo le prime cure necessarie. Fortunatamente, il conducente non ha subito gravi ferite ed è in buone condizioni di salute. Anche i Carabinieri sono arrivati sul luogo per effettuare i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione sembra che l'incidente sia stato causato dalla perdita di aderenza dell'auto sull'asfalto reso scivoloso dalla pioggia.