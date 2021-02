Si è ribaltata un'auto in via Parmenide. Forte spavento per l'automobilista che è stato soccorso dai sanitari della Vopi

Attimi di tensione, nel pomeriggio, a Battipaglia. Per cause da accertare, si è ribaltata un'auto in via Parmenide. Forte spavento per l'automobilista che è stato soccorso dai sanitari della Vopi.

L'intervento

Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso. Nessuna grave conseguenza.