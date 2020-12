Incidente sulla Caserta-Roma, all'altezza di San Severino: si indaga

Brutto incidente sulla Caserta Roma, intorno alle 12.45. Nei pressi dell'uscita di Mercato San Severino, in direzione Nord, infatti, un'auto è sbandata ribaltandosi.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del 118 e le forze dell'ordine: non si conoscono ancora l'esatta dinamica e le cause del sinistro. Fortunatamente illeso il giovane conducente. Accertamenti in corso.