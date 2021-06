Auto contromano: tragedia sfiorata sull'A2 del Mediterraneo

L'auto ha fatto ingresso in autostrada quasi certamente a Pontecagnano Faiano: ha percorso 3 chilometri in direzione San Mango Piemonte. La ragazza alla guida non ha percepito il pericolo, non s'è resa conto dell'errore. Poi si è scontrata contro una Grande Punto