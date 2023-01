Due incidenti in poche ore in autostrada, prima auto contro segnale stradale a Salerno città

Due incidenti nel giro di poche ore, in autostrada, nel salernitano. In particolare, presso lo svincolo Rogliano Grimaldi, in direzione dell'allacciamento di Fisciano, alle 9.23 si è verificato un sinistro, a cui è seguito un altro incidente alle 11.47 presso lo svincolo di Serre, in direzione dello svincolo A2 del raccordo di Reggio Calabria. Nessuna gravissima conseguenza, fortunatamente, ma solo rallentamenti temporanei al traffico.

L'altro sinistra

Intanto, alle prime luci di questa mattina, in via Posidonia, un'auto è sbandata finendo sul marciapiede e poi contro un palo della segnaletica stradale. Sul posto, anche i vigili del fuoco e il personale di Strade Sicure. Accertamenti in corso.