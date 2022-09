Bus partito dal salernitano coinvolto in un incidente a Lodi: sei passeggeri in ospedale

Un autobus con una ventina di passeggeri a bordo (partito da Monte San Giacomo, nel Vallo di Diano, e diretto a Schmerikon in Svizzera) è stato tamponato da un Tir alle 4 di stamani sulla corsia nord dell'autostrada del Sole all'altezza di Lodi.

I soccorsi

Cinque passeggeri sono stati portati in ospedale in ambulanza. Un altro, rimasto incastrato sul mezzo, è stato liberato dai vigili del fuoco intervenuti da Lodi e da Sant'Angelo Lodigiano. L'uomo è stato poi portato in ospedale a Lodi con l'elisoccorso. Nessuno è in pericolo di vita. Il ferito estratto dal mezzo dai vigili del fuoco è stato trasportato in elicottero all'Humanitas di Rozzano, gli altri negli ospedali di Lodi e Melegnano. Le persone che hanno avuto bisogno di cure hanno dai 53 ai 73 anni. La polizia stradale di Guardamiglio ha limitato il traffico su due sole corsie e ha avviato le indagini sull'autoarticolato coinvolto nell'incidente e sul conducente, che non è rimasto ferito.