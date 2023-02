Incidente sulla Torino-Venezia: muore un 38enne, il dolore dello zio Salvatore Gagliano

Una tragedia ha colpito, in quetse ore, la Costiera Amalfitana. Nel pomeriggio di martedì 31 gennaio si è verificato un gravissimo incidente stradale sull'autostrada Torino-Venezia: un furgone ha impattato contro un'autocisterna (che viaggiava vuota) per cause in corso di accertamento. Lo schianto è avvenuto verso le sei meno venti lungo l'A4, in direzione Venezia, nel tratto compreso tra l'uscita di Pero-Fiera Milano e lo svincolo con l'A8-Viale Certosa. Ad avere la peggio il conducente del furgone, un uomo di 38 anni, Luca La Civita, deceduto a seguito dell'impatto. Luca viveva e lavorava con la sua famiglia a Bergamo, anche se originaria di Sulmona. La mamma, invece, è originaria di Positano ed è strettamente legata alla famiglia dell'imprenditore alberghiero di Praiano, Salvatore Gagliano, che infatti è lo zio del povero Luca, il quale amava tornare spesso proprio in Costiera Amalfitana per trascorrere le vacanze circondato dall'affetto dei familiari.

Il dolore di Gagliano su Fb: