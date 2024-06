Incidente tra due auto a Pontecagnano: una vettura si ribalta, un ferito

Incidente stradale, questa mattina, in via Marco Polo Aversana, a Pontecagnano. Per cause da accertare, due vetture, precisamente una Fiat Stilo e una Suzuki Samurai, si sono scontrate ed una delle due si è ribaltata.

L'intervento

Sul posto, i sanitari del Vopi per soccorrere il conducente, 31enne, trasportato in ospedale. Accertamenti in corso, dunque, da parte delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.