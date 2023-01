Bimbo investito da un'auto sul lungomare di Torrione: si indaga

Dramma sfiorato, ieri sera, sul lungomare Marconi, dove, non distante dal Grand Hotel Salerno, un bambino è stato investito da un'auto. Il piccolo turista si trovava in città con la sua famiglia per ammirare le Luci d'Artista: sul posto, i sanitari della Croce Bianca che lo hanno condotto in ospedale per le cure del caso.

Il fatto

Tanto spavento, ma nessuna gravissima conseguenza. Accertamenti in corso per ricostruire l'esatta dinamica e le cause del sinistro.