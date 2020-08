Incidente a Baronissi: ferito un centauro, si indaga

Brutto incidente, stamattina, in via Aldo Moro a Baronissi. Come riportano i colleghi di Zerottonove, un ragazzo alla guida di un motorino ha perso il controllo del mezzo ed è caduto. Ad intervenire l’associazione Il Punto per soccorrere il malcapitato che avrebbe una sospetta frattura al bacino e un'altra alla spalla destra.

I volontari hanno trasportato il paziente al Pronto Soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno per le cure del caso. Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.