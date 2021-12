Brutto incidente a Baronissi, ieri, lungo Corso Garibaldi, all’altezza del Comune. Come riporta Zerottonove, due auto e un’ambulanza, per cause da accertare, si sono scontrate. Il bilancio del sinistro è stato di un ferito.

Le indagini

Sul posto, i sanitari, la Polizia Municipale e i carabinieri: accertamenti in corso.