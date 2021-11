Incidente a Baronissi: auto si schianta contro il marciapiede, un ferito

Brutto incidente a Baronissi, in via Allende: per cause da accertare, un giovane ha perso il controllo dell’auto, schiantandosi sul marciapiede.

Il ferito

Il conducente, classe 96', come riportato da Zerottonove, ha riportato delle escoriazioni al volto ed è stato trasportato presso il Ruggi di Salerno per le cure del caso.