Incidente vicino al Campus di Baronissi: giovane in ospedale

Brutto incidente nei pressi del Campus Universitario di Baronissi, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, all’altezza della rotatoria del Centro Commerciale. Come riporta Zerottonove, secondo una prima ricostruzione della dinamica, una delle due vetture avrebbe urtato l’altra, ribaltandosi.

I soccorsi

Le 3 persone presenti nel primo veicolo non hanno riportato ferite importanti, mentre il ragazzo nell’altra vettura aveva dolore alla gamba e giramenti di testa, così è stato condotto al pronto soccorso Ruggi dai sanitari del 118. Sul posto, anche i carabinieri di Mercato San Severino.