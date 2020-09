Baronissi, giovane investito nei pressi del passaggio a livello

Spavento a Baronissi, ieri sera. Come riporta Zerottonove, un 34enne è stato investito mentre attraversava la strada vicino al passaggio a livello.

I soccorsi

Non si hanno dettagli del sinistro che si è consumato in via Ferreria: sul posto, i sanitari del 118 che hanno soccorso il malcapitato, il quale, fortunatamente, ha riportato solo ferite sul viso e alla spalla. Il giovane, dunque, è stato condotto all’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino, per gli accertamenti del caso.