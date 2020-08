"Copertone vagante" sulla Salerno-Avellino: danni a 3 vetture in corsa

Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, quello avvenuto ieri sull'autostrada Salerno-Avellino, all'altezza di Baronissi. Un copertone vagante ha, infatti, causato un incidente e danni a tre vetture, come riporta Zerottonove.

Il fatto

Nei pressi del ponte Ikea, il copertone vagante staccatosi da un camion per cause da accertare, ha colpito in pieno tre auto: per fortuna non si registrano feriti. Dramma sventato.