"Esplode" un albero: un'auto sbanda a Baronissi

Singolare incidente a Baronissi: in via Tommaso San Severino, una Punto Bianca in transito è sbandata a causa dell’esplosione di un albero che costeggia la strada.

Il fatto

Come riporta Zerottonove, la pianta può esplodere quando le sollecitazioni nel suo tronco aumentano di solito a causa del freddo estremo, del caldo o dei fulmini, causando la rottura improvvisa. Fortunatamente illeso il conducente: sul posto, oltre ai sanitari, i carabinieri e i vigili del fuoco.